شكرا لقرائتكم محمد الشامى يغيب عن تدريب الإسماعيلى 10 أيام للإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن محمد الشامى جناح الفريق تعرض لكدمة والتواء فى كاحل القدم على هامش مشاركته فى التقسيمة الودية مؤخرا وغيابه تتراوح من أسبوع إلى عشرة أيام.

وأضاف عبد العزيز “محمود دونجا لاعب الوسط سيتخلص من الجبس اعتبارا من الغد على أن ينتظم بالتدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوع على أقصى تقدير.

واستكمل حديثه: ”باهر المحمدى قائد الفريق سيكون جاهزا للتدريبات عقب اجازة عيد الأضحى المبارك”. واختتم قائلا :”محمد ناصر المدافع الصاعد تعرض لشد خفيف وسيتواجد بالتدريبات خلال 48 ساعة بعد اكتمال تعافيه بشكل نهائى”.

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واستقر جهاز الدراويش على خوض أول مبارياته الودية استعداداً لعودة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل بمواجهة فريق أسوان الخميس المقبل على استاد الإسماعيلية، ويعتزم جهاز الدراويش البحث عن مباراة ودية أخرى تعقب مواجهة تماسيح النيل بخمسة أيام لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً للمرحلة المقبلة.

على الجانب الأخر، رفع نادى فانكوفر وايت كابس الكندى، الذى يشارك بالدورى الأمريكى، عرضه لضم محمد الشامى مهاجم الإسماعيلى لـ 800 ألف دولار فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وترغب إدارة النادى الكندى فى الحصول على خدمات الشامى على طريقة الشراء النهائى للاستفادة من قدراته التهديفية لتعزيز خط هجومها، لاسيما أنه لم يمدد تعاقده مع قلعة الدراويش وتنتهى علاقته بالنادى نهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل، وكان الشامى قد تلقى عرضاً من فانكوفر وايت كابس فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 600 ألف دولار، لكن مسئولى الإسماعيلى رفضوا العرض بداعى الحاجة لجهود اللاعب.