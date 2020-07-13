شكرا لقرائتكم بالأرقام.. راتب سعد سمير مع الأهلي فى 3 مواسم بعد تجديد عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد النادي الأهلي عقد مدافع الفريق سعد سمي لمدة 3 سنوات، برفقة زميله الحارس محمد الشناوي الذى وقع لمدة 5 مواسم.

من جهته أبدى سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى سعادته بتمديد تعاقده لـ 3 مواسم، مؤكدا أن قراره لم يستغرق وقتًا طويلًا قائلا بالعكس جرت الأمور بشكل سريع جدا، خاصة أن الاستمرار داخل الأهلى شرف كبير".

ووقع سعد سمير مدافع النادى الأهلى على عقود جديدة مؤخراً مع الأهلى مقابل 30 مليون جنيه موزعة على 3 مواسم، بواقع حوالى 10 مليون فى كل الموسم بزيادة مليون واحد فى كل سنة حيث من المقرر أن يتقاضى 9 مليون فى الموسم الأول ثم 10 مليون فى الموسم الثانى على أن يتقاضى 11 مليون جنيه فى الموسم الثالث، والأخير ليصبح إجمالى العقد 30 مليون جنيه .

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وقرر الأهلى أن يستكمل سعد سمير مسيرته الكروية كاملة داخل القلعة الحمراء لتحقيق المزيد من البطولات المحلية والقارية، كما أن موقف الخطيب من إصابة اللاعب والوقوف بجانبه كان الضوء الأخضر حيث قال سعد عن كواليس تمديد تعاقده: «موقف الأهلى معى كان إيجابيًّا للغاية منذ البداية، وجاء الأمر بالتزامن مع إصابتي، حيث تلقيت دعمًا كاملًا من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وبعدها تلقيت اتصالًا من الكابتن سيد عبد الحفيظ، وشرح الموقف كاملًا، ونقل لى تقدير واحترام الأهلى ومسئوليه، وكلها أمور أسهمت فى رفع معنوياتي، لأنها جاءت فى توقيت تعرضى للإصابة، وعندما طلب منى رفع اسمى من القائٔمة نظرًا لحاجة الفريق لقيد محمود كهربا، رحبت على الفور، خاصة أننى كنت أعلم أن إصابتى ستستمر من 6 إلى 9 أشهر، وهناك توقيت يجب أن تفكر فيه فى مصلحة الفريق الجماعية وتنحى مصلحتك الشخصية جانبًا، وهو ما فعلته بعد أن لمست التقدير والاحترام الكبير من جانب مسئولي النادي».

كما أعتبر الأهلى أن سعد يستحق التقدير بشكل مميز جدًّا، كونه واحد من كباتن الفريق فى الوقت الحالي، وتعامله بحسن نية، بالتوقيع على بياض فى شهر رمضان مع سيد عبد الحفيظ، وبعدها مع أمير توفيق مدير التعاقدات، لإنهاء الأمور بشكل رسمى بعد الاتفاق على كل التفاصيل.

وستشهد الفترة المقبلة عرض سعد سمير من جديد على الطبيب الألمانى للاطمئنان على حالته، وتحديد المرحلة المقبلة من البرنامج التأهيلي، وهناك تنسيق تام مع الجهاز الطبى للفريق، وأيضا مع الدكتور المعالج فى ألمانيا، ومن المنتظر إجراء فحص جديد خلال الفترة المقبلة لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.