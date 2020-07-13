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شكرا لقرائتكم بالأرقام.. راتب سعد سمير مع الأهلي فى 3 مواسم بعد تجديد عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدد النادي الأهلي عقد مدافع الفريق سعد سمي لمدة 3 سنوات، برفقة زميله الحارس محمد الشناوي الذى وقع لمدة 5 مواسم.
من جهته أبدى سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى سعادته بتمديد تعاقده لـ 3 مواسم، مؤكدا أن قراره لم يستغرق وقتًا طويلًا قائلا بالعكس جرت الأمور بشكل سريع جدا، خاصة أن الاستمرار داخل الأهلى شرف كبير".
ووقع سعد سمير مدافع النادى الأهلى على عقود جديدة مؤخراً مع الأهلى مقابل 30 مليون جنيه موزعة على 3 مواسم، بواقع حوالى 10 مليون فى كل الموسم بزيادة مليون واحد فى كل سنة حيث من المقرر أن يتقاضى 9 مليون فى الموسم الأول ثم 10 مليون فى الموسم الثانى على أن يتقاضى 11 مليون جنيه فى الموسم الثالث، والأخير ليصبح إجمالى العقد 30 مليون جنيه .
وقرر الأهلى أن يستكمل سعد سمير مسيرته الكروية كاملة داخل القلعة الحمراء لتحقيق المزيد من البطولات المحلية والقارية، كما أن موقف الخطيب من إصابة اللاعب والوقوف بجانبه كان الضوء الأخضر حيث قال سعد عن كواليس تمديد تعاقده: «موقف الأهلى معى كان إيجابيًّا للغاية منذ البداية، وجاء الأمر بالتزامن مع إصابتي، حيث تلقيت دعمًا كاملًا من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وبعدها تلقيت اتصالًا من الكابتن سيد عبد الحفيظ، وشرح الموقف كاملًا، ونقل لى تقدير واحترام الأهلى ومسئوليه، وكلها أمور أسهمت فى رفع معنوياتي، لأنها جاءت فى توقيت تعرضى للإصابة، وعندما طلب منى رفع اسمى من القائٔمة نظرًا لحاجة الفريق لقيد محمود كهربا، رحبت على الفور، خاصة أننى كنت أعلم أن إصابتى ستستمر من 6 إلى 9 أشهر، وهناك توقيت يجب أن تفكر فيه فى مصلحة الفريق الجماعية وتنحى مصلحتك الشخصية جانبًا، وهو ما فعلته بعد أن لمست التقدير والاحترام الكبير من جانب مسئولي النادي».
كما أعتبر الأهلى أن سعد يستحق التقدير بشكل مميز جدًّا، كونه واحد من كباتن الفريق فى الوقت الحالي، وتعامله بحسن نية، بالتوقيع على بياض فى شهر رمضان مع سيد عبد الحفيظ، وبعدها مع أمير توفيق مدير التعاقدات، لإنهاء الأمور بشكل رسمى بعد الاتفاق على كل التفاصيل.
وستشهد الفترة المقبلة عرض سعد سمير من جديد على الطبيب الألمانى للاطمئنان على حالته، وتحديد المرحلة المقبلة من البرنامج التأهيلي، وهناك تنسيق تام مع الجهاز الطبى للفريق، وأيضا مع الدكتور المعالج فى ألمانيا، ومن المنتظر إجراء فحص جديد خلال الفترة المقبلة لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.
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