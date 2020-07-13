شكرا لقرائتكم إنبي يبحث عن وديتين في وقفة وعيد الأضحى المبارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث الجهاز الفنى لإنبى، بحثًا خلال الوقت الحالى من أجل الاتفاق مع فريقان لخوض وديتين فى وقفة وعيد الأضحى المبارك، لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة لمواجهة الأهلى، فى المباراة المؤجلة ببطولة الدورى الممتاز، المقرر استئنافه خلال الفترة المقبلة وتحديدًا يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، بعد خضوع اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، والذى تسبب فى تعليق منافسات الدورى الممتاز منذ منتصف شهر مارس الماضى.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الطبى لنادى إنبى، خضوع الحالات التى تعرضت للإصابة بفيروس كورونا داخل الفريق البترولى، لمسحة جديدة يوم الأربعاء المقبل، من أجل الاطمئنان على تعافيهم من الفيروس من عدمه، بعد الفترة التى قضاها الخماسى فى العزل الصحى المنزلى بعد علمهم بإصابتهم بذلك الفيروس عندما خضعوا للمسحة مع الفريق.

ويوجد فى صفوف إنبى 5 حالات حيث تعرض 3 لاعبين للإصابة بفيروس كورونا إلى جانب أحد عمال غرف الملابس إضافة إلى أحد أفراد الجهاز المعاون لحلمى طولان المدير الفنى للفريق الذى سيحرص بشكل مستمر على متابعة حالة الخماسى وعقب الاطمئنان على أحوالهم وقضائهم فترة العزل سيتم إجراء مسحة جديدة لهم من أجل التأكد من تعافيهم من الفيروس من عدمه.

وكشفت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، عن مواعيد المسحات الطبية للكشف عن وباء كورونا المستجد، والتى من المقرر أن يخضع لها لاعبو أندية الدورى العام خلال الأسبوع الجارى، وذلك فى إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدورى المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.