شكرا لقرائتكم تريزيجيه محتفلا بهدفيه مع أستون فيلا: بكل فخر صنع فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، بأحرازه هدفين فى مرمى شباك كريستال بالاس أمس بالدورى الإنجليزى، ونشر تريزيجيه، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بصورة عقب هدفه مع أستون فيلا وصورة أخرى بقميص الأهلي، وعلق قائلا: "بكل فخر صنع فى الأهلي".

وسجل تريزيجيه ثنائية أستون فيلا، فى شباك فريق كريستال بالاس، فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول وأضاف الهدف الثانى، فى الدقيقة 59، من أسيست أحمد المحمدى.

وقاد تريزيجيه، الفيلانز، لتحقيق أول فوز فى الدورى الإنجليزي، منذ الإنتصار على واتفورد، 2 – 1، يوم 21 يناير الماضى، وبالتحديد منذ 173 يوما.

وسجل النجم المصرى هذا الموسم 5 أهداف مع أستون فيلا، فى الدورى الإنجليزي، بعدما سجل فى السابق، فى أندية ليفربول، تشيلسى وولفرهامبتون.

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وتعد ثنائية كريستال بالاس، أول ثنائية يسجلها محمود حسن تريزيجيه، فى الدورى الإنجليزي، خلال 31 مباراة مع أستون فيلا.

ورفع أستون فيلا رصيده فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى إلى النقطة 30 نقطة، بينما يظل كريستال بالاس فى المرتبة الـ14 برصيد 42 نقطة.