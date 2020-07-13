شكرا لقرائتكم تعرف على موعد ختام معسكر الزمالك بفرمان من كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، ختام معسكر الفريق المقام حاليا فى مدينة برج العرب، يوم 23 من شهر يوليو الجارى، حيث سيخوض الفريق مباراة ودية فى ذلك اليوم ثم سينهى الفريق معسكره الذى انطلق منذ الخميس الماضى، حيث سيحصل اللاعبين على راحة سلبية ويعود الفريق بعد ذلك لخوض تدريباته فى ملعبه بالقاهرة، ومن المقرر أن يلتقى الزمالك فى أولى مبارياته الودية فى معسكر برج العرب مع سموحة التى ستقام يوم الأحد المقبل ثم يختتم الفريق معسكره بعد ذلك بالودية الثانية التى يجرى الجهاز الإدارى فى الوقت الحالى بحثا للاتفاق مع طرف ثانى لها.

ومن المقرر، أن يخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفنى والطبى والإدارى، اليوم الأثنين، لمسحة جديدة الخاصة بفيروس كورونا، فى معسكر الفريق المقام حاليا فى برج العرب، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، حيث خضع الفريق لمسحتين خلال الفترة الأخيرة للتأكد من سلامة اللاعبين وعزل المصابين عن معسكر الفريق الأبيض.

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من ناحية أخرى، صرف مسئولو الزمالك راتب شهر للاعبى الفريق على هامش تحفيز اللاعبين من أجل الاستعداد بقوة لعودة المنافسات خلال المرحلة المقبلة، بعدما تنازل اللاعبين على راتب شهرين من مستحقاتهم خلال فترة توقف النشاط الكروى الماضية، التى جاءت بسبب جائحة كورونا، حيث استأنف الفريق الأبيض تدريباته خلال الفترة الأخيرة، فيما أعلن الموقع الرسمى لنادى الزمالك انضمام الثنائى حازم إمام وفرجانى ساسى، لاعبى الفريق الأبيض، لمعسكر الفريق الحالى ببرج العرب، وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما التى جاءت سلبية.

فيما يجرى مسئولو الزمالك محاولات من أجل استقدام الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق، إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجارى، من أجل الخضوع لمسحات كورونا والانتظام فى استعدادات الفريق الجارية التى تأتى ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية، وتأتى تحركات الزمالك بعد تصريحات سعيد أمزازى، الناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية، بأنه سيتم السماح للمواطنين العالقين فى المغرب والراغبين فى العودة لبدان إقامتهم، المغادرة يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد استمرار الثنائى فى الفترة الماضية بالمغرب نظراً لتعليق رحلات الطيران بين البلدين بسبب جائحة كورونا، لذلك سيبدأ الزمالك التجهيز لإجراءات عودتهم إلى القاهرة خلال الفترة الحالية.