شكرا لقرائتكم أحمد حسن يؤازر السولية : لا يعقل أن تتعرض طفلة لما حدث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك السابق ومنتخب مصر، عن غضبه الشديد من تفشي ظاهرة التنمر في المجتمع المصري، خاصة وأنها عادى غريبة ليس لها أساس بين طباع المصريين، وأضاف حسن في تصريحات إذاعيه عبر برنامجه "ملعب الصقر" الذي يذاع على راديو مصر، أنه يؤار عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي بعدما تعرضت ابنته ليلى التي لم تتجاوز الثلاث سنوات بعد للتنمر عبر مواقع السوشيال ميديا.

وأضاف الصقر: شئ لا يعقل بأن تتعرض طفلة لهذه التعليقات عبر مواقع السوشيال ميديا، وكل الدعم لعمرو السولية وكل من عانى من مثل هذه التعليقات أو التنمر.

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وأعلن عمرو السولية، لاعب وسط النادي الأهلي، اتخاذه كافة الإجراءات القانونية لكل من أساء فى حقه وحق ابنته من متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، بعدما تنمر بعض المتابعين على ملابس ابنته التى لم تتجاوز الثلاث سنوات، وكتب السولية عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعمل محاضر لكل من أساء في حقى أو فى حق أى فرد من أفراد أسرتي".

وكان عمرو السولية قد رد على تعليقات عدد من متابعيه بموقع إنستجرام ووالتى زعموا أن ملابس ابنته ليلى التى تبلغ من العمر 3 سنوات ونصف غير محترمة، موضحًا أنه سيتقدم ببلاغات ضدهم. وكتب عمرو السولية، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "ليلى بنتي عندها ٣ سنين ونص (لسه قالعة البامبرز من كام شهر) الكلام ده بيتقال على طفلة!! أيه اللي يخلى (بني آدم) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير أنه فعلاً خنزير؟! ايه المرض ده".

وأضاف السولية، "دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين واللي بنخاف على بناتنا وأهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم، أتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش ولبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتى وهما شايفين اللي بيحصل".

وأضاف، "قررت أتقدم ببلاغات لأصحاب الكومنتات دى عشان اللي زى دول مينفعش يكبروا وسطنا قررت أحمى بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا وللأسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف والاشمئزاز ده".