الزمالك يقترب من ضم لاعب سلة الأهلى السابق لتدعيم صفوفه

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جدة - عمرو شويل دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات مع مهند الصباغ لاعب فرق كرة السلة بالأهلى السابق، لتدعيم صفوف الفريق بجهود اللاعب خلال الفترة المقبلة، والاستفادة بخدماته فى مختلف المسابقات والبطولات.
ويشارك الزمالك فى بطولة لأفروليج لكرة السلة، والتى يقع فيها الزمالك ضمن مجموعة النيل والتى تضم فرق من دول تونس ورواندا، والكاميرون، ونيجيريا، وموزمبيق، على أن يصعد منهم 4 فريق بعد خوض مراحل التصفيات، وبعد ذلك يصعد 4 فرق من أصل 6 شاركت فى البطولة، ومثلهم من المجموعة الثانية التى يطلق عليها مجموعة الصحراء، وبعد ذلك تشارك الفرق الأربعة من كل مجموعة فى الدور قبل النهائى والنهائى .
ويمتلك الصباغ خبرة فى البطولات المحلية والعربية والأفريقية، حيث كان لاعبا فى صفوف الاتحاد السكندرى وتربى بين جدرانه، وبعد ذلك انتقل إلى كرة السلة بالنادى الأهلى، وشارك معهم فى مختلف البطولات، وبعد ذلك انضم لصفوف الجزيرة، قبل أن يصبح حرا، ويحق له التوقيع لأى ناد خلال فترة الانتقالات الجارية .
وكان الأهلى قد تعاقد مع الصباغ قادما من الاتحاد السكندرى لمدة موسمين، فى صفقة أحدثت ضجة كبرى بين الجماهير السكندرية، خاصة أن اللاعب رفض تجديد تعاقده مع زعيم الثغر وقتها، وبعد إصابة اللاعب بالرباط الصليبى بشهرين انتقل للجزيرة بناءا على رغبة محمد الكردانى المدير الفنى للفريق، ووقع لمدة موسمين، انتهت أبريل الماضى.
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