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شكرا لقرائتكم فى معسكر الزمالك ببرج العرب.. مين يقدر على طارق حامد؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ظهر طارق حامد نجم نادي الزمالك بتألق ملحوظ في تدريبات الفريق اليوم بمعسكر برج العرب بالإسكندرية ، اللاعب يخوض وصلة تدريبية مع مدرب خاص على الرمال قبل عودة التدريبات الجماعية ، وذلك للحفاظ عل لياقته البدنية استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام، والتي توقفت منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذي اجتاح العديد من دول العالم وأجبر الملايين على البقاء في منازلهم
ومن المقرر، أن يخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفنى والطبى والإدارى، اليوم الأثنين، لمسحة جديدة الخاصة بفيروس كورونا، فى معسكر الفريق المقام حاليا فى برج العرب، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، حيث خضع الفريق لمسحتين خلال الفترة الأخيرة للتأكد من سلامة اللاعبين وعزل المصابين عن معسكر الفريق الأبيض.
ويختتم الجهاز الفني معسكر الفريق في 23 من شهر يوليو الجارى، حيث سيخوض الفريق مباراة ودية فى ذلك اليوم ثم سينهى الفريق معسكره الذى انطلق منذ الخميس الماضى، حيث سيحصل اللاعبين على راحة سلبية ويعود الفريق بعد ذلك لخوض تدريباته فى ملعبه بالقاهرة، ومن المقرر أن يلتقى الزمالك فى أولى مبارياته الودية فى معسكر برج العرب مع سموحة التى ستقام يوم الأحد المقبل ثم يختتم الفريق معسكره بعد ذلك بالودية الثانية التى يجرى الجهاز الإدارى فى الوقت الحالى بحثا للاتفاق مع طرف ثانى لها.
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