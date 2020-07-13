تأكدنا من متخصصين.. الأهلي فيديو السباب والشتائم" غير مقبرك" وسنواصل التصعيد ضد رئيس الزمالك

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن النادي سوف يستمر في التصعيد ضد رئيس الزمالك خلال ‏الساعات المقبلة بعد الفيديو المسرب من رئيس الزمالك والذي سب فيه محمود الخطيب رئيس النادي وعائلته.

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بمذكرة جديدة اليوم، الإثنين، لوزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، مطالباً فيها بتفعيل القانون بحق التجاوزات غير الأخلاقية من رئيس الزمالك.

وقال الأهلي في مذكرته إن تلك التجاوزات "فاقت كل الحدود وباتت خطرًا يهدد قيم المجتمع المصري وثوابته."

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وجاء في مذكرة مجلس إدارة النادي الأهلي: "سباب وشتائم رئيس الزمالك لم تتوقف على مدار عامين تقريبًا، وطالت النادي الأهلي ورموزه وقياداته دون حسيب أو رقيب، خاصة أن القانون غاب بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها رئيس الزمالك، والتي حالت ولا تزال تحول دون مثوله أمام جهات التحقيق لمحاسبته بالقانون عن الجرائم التي يرتكبها، أسوة بما يحدث مع كل أفراد الشعب المصري".

وقال المصدر قفي تصريح خاص لـ”القاهرة 24″ إنه تأكد من متخصصين أن الفيديو المسرب لرئيس الزمالك هو فيديو صحيح وأن ‏رئيس الزمالك قام بالفعل بسبب رئيس الأهلي.‏

ووفقًا للمصدر فإن الأهلي متسمر في التصعيد لكافة الجهات المعنية خلال الساعات المقبلة، ‏للحصول على حق النادي ورئيسه بعد أن تعرض للسباب هو وأسرته خلال الفيديو المسرب الذي ‏شاهده الملايين.‏