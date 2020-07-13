بطولة العالم للدراجات النارية: إسبارغارو الى جانب ماركيز في هوندا

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باريس: أعلن فريق هوندا المشارك في بطولة العالم للدراجات النارية ("موتو جي بي")، ان الإسباني بول إسبارغارو سينضم الى صفوفه اعتبارا من عام 2021 ليقود الى جانب بطل العالم مواطنه مارك ماركيز، على ان ينتقل شقيق الأخير، أليكس، الى الفريق الرديف.

وسينتقل إسبارغارو الى الفريق الياباني من صفوف فريقه الحالي "كاي تي أم"، بعد نهاية الموسم الحالي الذي من المقرر ان ينطلق من على حلبة خيريز الإسبانية في 19 يوليو الحالي، بتأخر أشهر بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

وخاض إسبارغارو (29 عاما)، بطل العالم السابق للفئة الثانية "موتو 2"، 104 سباقات في الفئة الأولى، وصعد الى منصة التتويج مرة واحدة.

وبذلك، سيمضي أليكس ماركيز عاماً واحداً في الفريق ذاته الى جانب شقيقه المتوج بطلا للعالم لفئة "موتو جي بي" ست مرات، قبل الانتقال الى الفريق الرديف للصانع الياباني، "أل سي آر-هوندا".

لكن هوندا أكدت ان ماركيز سيقود مع الفريق الرديف، الدراجة الأحدث التي عادة ما تخصص للفريق الرئيسي.

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وقال أليكس "أنا سعيد للانضمام الى فريق أل سي آر هوندا اعتبارا من نهاية 2020، والمنافسة مع فريق كبير يتمتع بخبرة واسعة في موتو جي بي".

وتابع "الآن أتطلع قدما لبدء الموسم (الحالي) في خيريز، وأركز بشكل كامل على تقديم أفضل ما لدي هذا الموسم".

وسيمضي أليكس ماركيز بالتالي موسما واحدا مع الفريق الرئيسي لهوندا، بعدما انضم الى صفوفه بعد نهاية الموسم الماضي، ليحل بدلا من مواطنه خورخي لورنزو الذي اعتزل السباقات.

وفي صفوف "أل سي آر"، سيحل ماركيز بدلا من البريطاني كال كروتشلو الذي يضم رصيده ثلاثة انتصارات والصعود على منصة التتويج 12 مرة، منذ التحاقه بصفوف الفريق عام 2015.