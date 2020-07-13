من الأهلي إلى وزير الرياضة: عامان من السباب والشتائم من رئيس الزمالك.. شبابنا في خطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

قدم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مذكرة رسمية إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، طالبه خلالها بتفعيل القانون بحق التجاوزات غير الأخلاقية من رئيس الزمالك.

وأكد الأهلي في مذكرته لوزير الشباب والرياضة أن تلك التجاوزات فاقت الحدود، وباتت خطرًا يهدد قيم المجتمع المصري وثوابته.

Advertisements

وجاء في المذكرة: "سِباب وشتائمُ رئيسِ الزمالك لم تتوقف على مدار عامين تقريبًا، وطالت النادي الأهلي ورموزه وقياداته، دون حسيب أو رقيب، خاصة أن القانون غاب بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها رئيس الزمالك، والتي حالت، ولا تزال تحول دون مثوله أمام جهات التحقيق لمحاسبته بالقانون عن الجرائم التي يرتكبها؛ أسوة بما يحدث مع كل أفراد الشعب المصري".

وأضافت المذكرة: "رئيس الزمالك لم يسبّ فقط رئيس الأهلي وممثل كيان ناديه بتفويض جمعيته العمومية، ولكنه أهان مائة مليون مصري، وقال في الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي: "البلد دي مفهاش راجل.. عليَّ الطلاق البلد دي مفهاش راجل"، ويقصد بالبلد هي مصر الوطن، بخلاف ألفاظ خارجة وشتائم وسِباب يعف اللسان عن ذكرها.

وطالب الخطيب بتطبيق القانون، انطلاقًا مما يحرص عليه، ويعلن عنه دومًا فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أنه لا يوجد شخص فوق القانون، لدرء فتنة لا تحمد عقباها بين الجماهير المشحونة بالغضب من تجاوزات وخروقات رئيس الزمالك.