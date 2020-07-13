مطالبات بعودة الجمهور للدوري الإيطالي قبل انتهاء الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
طالبت أندية الدوري الإيطالي بعودة الجماهير قبل انتهاء الموسم الحالي لأمور تسويقية تتعلق بمستحقات البث التلفزيوني.
واجتمعت الأندية لبحث عدم الحصول على الدُفعة الأخيرة من "سكاي" المتعلقة بحقوق البث، والتي باتت مستحقة الدفع.
وأشارت الأندية في طلبها للاتحاد الإيطالي إلى أن قنوات البث تطلب وجود بعض من الجماهير في الجولات الأخيرة في مسابقة الدوري.
ومن المنتظر أن يناقش جابريل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم طلب الأندية مع الحكومة الإيطالي لاتخاذ قرار بشأن إمكانية عودة الجماهير.
وشددت الأندية الإيطالية على أن عودة الجماهير ستكون وفقاً لإجراءات السلامة العامة المُتعارف عليها في إيطاليا وعالمياً لمواجهة جائحة كورونا "كوفيد 19".
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