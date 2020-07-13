كارتيرون: سعيد بمعسكر "برج العرب".. الجميع في حالة بدنية رائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن معسكر الفريق المقام في برج العرب "نموذجيًا" لافتًا إلى أن الجهاز الإداري حقق له جميع طلباته.

وكان لاعبو الزمالك قد دخلوا في معسكر ببرج العرب منذ الخميس الماضي ولمدة ١٤ يوما استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وخلال تصريحات صحفية، قال كارتيرون: "المعسكر نموذجي وأشرفت مع الجهاز الإداري على تنفيذ كل طلباتي وهو ما تحقق".

وأضاف: "تواجد جميع اللاعبين المتاحين في المعسكر أمر جيد والكل في حالة فنية وبدنية رائعة وانتظر اكتمال باقي الصفوف ليكون الجميع جاهز لعودة النشاط الفترة المقبلة".

وأكد كارتيرون أن المعسكر جاء بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا ويسعى الجهاز الفني لتحقيق أفضل استفادة من المعسكر لجميع اللاعبين.