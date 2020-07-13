مدرب فيلا يُثني على أداء المحمدي أمام كريستال بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أشاد دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي بقدرات المصري أحمد المحمدي لاعب فيلانز وقائد المنتخب الوطني خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد كريستال بالاس التي جمعتهما بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق أستون فيلا الفوز على بالاس بثنائية دون رد سجلها الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه".

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وشارك المحمدي في المباراة بدلًا من كورتني هاوس، الذي تعرض لإصابة خلال عملية الإحماء قبل انطلاق المباراة.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "Hitc" الإنجليزية، قال سميث: "المحمدي لم يكن سعيدًا لأنه لا يلعب بشكل أساسي، ولكن أعجبتني ردة فعله في المباراة خاصة أمام زاها لاعب الفريق المنافس".

ويحتل أستون فيلا المركز التاسع عشر في جدول ترتيب بريميرليج برصيد 30 نقطة، ويتبقى له 3 جولات أمام كل من إيفرتون (خارج ملعبه)، أرسنال (على ملعبه) ثم وست هام (خارج ملعبه).