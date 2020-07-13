الأهلي يحدد موعد المسحة الرابعة للكشف عن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
يستعد فريق النادي الأهلي لإجراء المسحة الطبية الرابعة للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" صباح يوم الأربعاء المقبل ضمن الاجراءات الاحترازية لعودة مسابقة الدوري المصري الشهر المقبل.
وقال مصدر لـ"يلاكورة" أن توقيت المسحة الرابعة تسبب في إجراء تغييرات علي البرنامج التدريبي للفريق من جانب رينيه فايلر المدير الفني للفريق.
وحدد الجهاز الفني مؤخرا جدول تدريبات الفريق هذا الأسبوع حيث تقرر خوض الفريق مران اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء في الخامسة والنصف مساء، على أن يعود الفريق للمران في الثامنة والنصف صباحا يوم الأربعاء علي ان يتدرب يوم الخميس مرة أخري في الخامسة والنصف مساء.
وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قبل يومين ان جميع عينات مسحة كورونا الثالثة، التي أجراها لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي جاءت سلبية بعدما تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة وجاءت نتيجتها سلبية 100%.
ويحرص النادي الأهلي على الالتزام بالإرشادات الطبية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل وأثناء التدريبات اليومية داخل النادي، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز
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