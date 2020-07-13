الأهلي: تأكدنا من صحة فيديو مرتضى منصور والنادي مستمر في التصعيد

أكد مصدر داخل الأهلي، أن النادي سوف يستمر في التصعيد ضد رئيس الزمالك خلال ‏الساعات المقبلة بعد أن تأكد من صحة الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي

عن طريق متخصصين.

وأكد متخصصين أن الفيديو المسرب لرئيس نادي الزمالك مرتضى ‏منصور، والذي قام فيه بسب محمود الخطيب رئيس النادي وعائلته، هو

فيديو صحيح وأن ‏رئيس الزمالك قام بالفعل بسب رئيس الأهلي .

ووفقا للمصدر سوف يتسمر التصعيد من الأهلي للجهات المعنية خلال الساعات المقبلة، ‏للحصول على حق النادي ورئيسه بعد أن تعرض للسباب هو وأسرته خلال الفيديو المسرب الذي ‏شاهده الملايين.‏