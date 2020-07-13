الأهلي: تأكدنا من صحة فيديو مرتضى منصور والنادي مستمر في التصعيد

أكد مصدر داخل الأهلي، أن النادي سوف يستمر في التصعيد ضد رئيس الزمالك خلال الساعات المقبلة بعد أن تأكد من صحة الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعيعن طريق متخصصين.
وأكد متخصصين أن الفيديو المسرب لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، والذي قام فيه بسب محمود الخطيب رئيس النادي وعائلته، هوفيديو صحيح وأن رئيس الزمالك قام بالفعل بسب رئيس الأهلي .
ووفقا للمصدر سوف يتسمر التصعيد من الأهلي للجهات المعنية خلال الساعات المقبلة، للحصول على حق النادي ورئيسه بعد أن تعرض للسباب هو وأسرته خلال الفيديو المسرب الذي شاهده الملايين.
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