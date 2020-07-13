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غموض حول مستقبل أوزيل مع آرسنال

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يحيط الغموض مستقبل النجم الألماني مسعود أوزيل مع فريق آرسنال بعد التقارير التي أشارت إلى اقتراب اللاعب من الرحيل عن صفوف المدفعجية خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ورفض ميكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال الحديث

حول مستقبل اللاعب خلال مقابلة صحفية، حيث قال إن اللاعب متواجد مع الفريق في الوقت الحالي ولم يأتي الوقت للحديث عن مستقبله.

ويرتبط مسعود أوزيل بعقد مع

آرسنال حتى نهاية 2021 المقبل، ويبتعد اللاعب عن المشاركة في مباريات الفريق خلال الفترة الأخيرة وعقب عودة الدوري بعد فترة التوقف الطويلة بسبب أزمة .

الجدير بالذكر أن أوزيل شارك مع آرسنال في 23 مباراة هذا الموسم حتى الآن، وسجل خلالها هدفاً وحيدًا، وصنع ثلاثة آخرين.

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