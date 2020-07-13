التعاون يرد على انضمام عبد المجيد السواط لمعسكر الاتحاد في أبها

رد نادي التعاون السعودى علي قيام عبد المجيد السواط لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالانضمام لمعسكر الاتحاد في عسير.

ونشر نادى التعاون بيانا رسميا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا:

"أبدت إدارة النادي استيائها الكبير جراء ما حدث من اللاعب عبد المجيد السواط لاعب نادي التعاون، الذي يرتبط بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي المقبل 2020-2021، وفقا لما حصل عليه النادي من مصادقة لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي أيدت إجراء التعاون القانوني، ووافقت على تمديد عقد اللاعب بدء من الأول من يوليو الجاري ولمدة موسم رياضي

كامل.

ويستغرب مجلس الإدارة تصرف الأشقاء بنادي الاتحاد بطلب واستقبال اللاعب للانضمام لمعسكر الفريق في أبها وفقا لما بثه مركز الاتحاد الإعلامي في مخالفة قانونية واضحة وصريحة للاعب ضد ناديه بمساعدة نادي الاتحاد في هذه المخالفة لأنظمة وتعاميم وزارة الرياضة والاتحاد السعودي التي أقرت بعد عودة النشاط الرياضي.

وتؤكد إدارة النادي سلامة موقفها القانوني وثقتها باستعادة حقها النظامي وفقا للأنظمة المعمول بها والتي توليها الجهات المعنية في وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة الدقم حرصا و اهتماما بالغين

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على حفظ حقوق الجميع ومنها حقوق النادي فيما حدث من تجاوز واضح من اللاعب ونادي الاتحاد".

كان نادي التعاون أعلن تمديد عقد السواط لمدة موسم إضافي حسب أحد بنود العقد المبرم بين الطرفين.

تعاقدت إدارة نادى اتحاد جدة مع عبدالمجيد السواط صاحب ال ٢٤ عاما فى يناير موسم ٢٠٢٠ قادما من صفوف التعاون السعودى بعد منافسة شرسة مع إداراتي النصر والأهلي.

وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستأنف مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٢٣ نقطة.