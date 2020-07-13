اتحاد الكرة: كهربا وعاشور يمكنهما تخفيف عقوبة السوبر مجددًا

أكد مسئولو لجنة التظلمات أن محمود كهربا، لاعب الأهلي، ومحمود عاشور، لاعب الزمالك، يمكنهما تخفيف عقوبتهما في مباراة

السوبر.

قال مسؤولو اللجنة إن الثنائي يمكنهما تقديم تظلم جديد أو التماس للجنة

الخماسية لتخفيف عقوبة الإيقاف 10 مباريات لكل منهما.

كانت اللجنة عاقبت الثنائي بالايقاف لنهاية الموسم قبل أن يتظلما ويتم تخفيف العقوبة إلى 10 مباريات فقط.