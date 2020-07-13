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محاولات لحضور الجماهير مباريات الدوري السعودي

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 تدرس وزارة ، بالتنسيق مع وزارة الصحة، السماح للجماهير بحضور مباريات الدوري السعودي للمحترفين، بعد قرار استئناف البطولة في الرابع من شهر أغسطس المقبل .

 أكدت التقارير الصادرة اليوم الإثنين أن هناك محاولات جادة من أجل السماح للجماهير بحضور المباريات، ولكن بالنسبة المحددة 20%، وذلك للحفاظ على الجماهير من العدوى بفيروس

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 ويتبقى 8 جولات على نهاية الموسم الحالي من دوري كأس الأمير للمحترفين، حيث يتربع الهلال على صدارة الترتيب برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه نادي النصر.

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