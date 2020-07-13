محاولات لحضور الجماهير مباريات الدوري السعودي

تدرس وزارة الرياضة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، السماح للجماهير بحضور مباريات الدوري السعودي للمحترفين، بعد قرار استئناف البطولة في الرابع من شهر أغسطس المقبل .
أكدت التقارير الصادرة اليوم الإثنين أن هناك محاولات جادة من أجل السماح للجماهير بحضور المباريات، ولكن بالنسبة المحددة 20%، وذلك للحفاظ على الجماهير من العدوى بفيروسكورونا .
ويتبقى 8 جولات على نهاية الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتربع الهلال على صدارة الترتيب برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه نادي النصر.
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