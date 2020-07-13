السبت.. أكاديمية الأهلي لكرة القدم تستأنف نشاطها

قال عبد لمنعم شطة، مدير أكاديمية النادي الأهلي، إنه تقرر عودة التدريبات الخاصة بالأكاديمية للمشتركين خلال موسم 2019-2020 اعتبارًا من

يوم السبت المقبل.

أضاف، هناك استعدادات على أعلى مستوى؛ من أجل عودة واستقبال المشاركين

في الأكاديمية بفروعها المختلفة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد جدًا في هذا الاتجاه مع تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية كافة التي اتخذها النادي في هذا الشأن.