قال عبد لمنعم شطة، مدير أكاديمية النادي الأهلي، إنه تقرر عودة التدريبات الخاصة بالأكاديمية للمشتركين خلال موسم 2019-2020 اعتبارًا منيوم السبت المقبل.
أضاف، هناك استعدادات على أعلى مستوى؛ من أجل عودة واستقبال المشاركينفي الأكاديمية بفروعها المختلفة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد جدًا في هذا الاتجاه مع تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية كافة التي اتخذها النادي في هذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر السبت.. أكاديمية الأهلي لكرة القدم تستأنف نشاطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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