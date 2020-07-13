عبدالرحمن حميد: يد الأهلي قادر على الفوز بالبطولات المحلية

أكد عبدالرحمن حميد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عبّر عن سعادته بعودة الفريق للتدريبات من جديد، مشيرًا إلى إٔن الفترة الماضية كانت صعبة على الجميع، بسبب الابتعاد عن الملعب، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية المشددة التي يطبقها النادي خلال المران بالتعقيم والتطهير المستمرين للأدوات والمعدات.

قال عبدالرحمن حميد إن هناك حالة من الحماس الشديد بين الجميع خلال التدريبات، بعد قرار استئناف النشاط واستكمال الموسم الجاري، وهناك رغبة وإصرار من لاعبي الأهلي للمنافسة على لقبي الدوري وكأس مصر، وتحقيق الثنائية.

وأضاف، أنه تعوّد في الأهلي منذ الصغر على القتال حتى آخر ثانية من أجل الفوز، والفريق يملك فرصة كبيرة للفوز بالمباراتين الأخيرتين في الدوري ثم المباراة

الفاصلة على اللقب، وهو ما يمثل هدفًا أساسيًا للاعبين الذين تعاهدوا فور العودة للتدريبات، على بذل أقصى ما يمكن من أجل تحقيق ذلك.

وأشار حميد إلى أن الجهاز الفني الجديد، بقيادة طارق محروس، حريص على الاهتمام بالتفاصيل كافة، وتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا وذهنيًا للمرحلة المقبلة، بعد فترة التوقف الطويلة، وهناك تقدم مستمر في مستويات الجميع على الأصعدة كافة، وهو ما يسهل الوصول إلى أفضل مراحل الجاهزية قبل استكمال المباريات خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

تطرق الحارس الشاب إلى المنافسة بين حراس الفريق وقال: «المنافسة قوية للغاية مع محمد الطيار وعبدالرحمن طه، وجميعنا

يقاتل لتقديم أفضل ما لديه من أجل الفريق، وبالتأكيد المهم أن يستمر الأهلي في تحقيق الانتصارات بغض النظر عن من يشارك في المباريات، وجميعنا استفاد بشكل كبير من المباريات الدولية التي خاضها مع المنتخبات المختلفة، وهو ما يصب في صالح الفريق».

وأكمل: «هذا الموسم هو الأول لي مع فريق الدرجة الأولى، وأحلم بالحصول على لقبي الدوري والكأس لتكون بدايتي مميزة مع الفريق، وحتى أسير على خطى حراس الفريق السابقين وأحقق تاريخًا كبيرًا ويكون لي دور في إسعاد الجماهير بالبطولات».

وعن لقب أفضل حارس مرمى الذي حققه في بطولة العالم للناشئين أكد أن هذا الإنجاز يعود في المقام الأول لتوفيق الله عز وجل ويعد تتويجًا لما قدمه من جهد وتركيز شديد في البطولة، إضافة إلى دعم مدربيه في النادي والمنتخبات الوطنية وعائلته، معربًا عن أمله في تحقيق المزيد من الإنجازات مع النادي والمنتخب خلال الفترة المقبلة.