عبدالرحمن حميد: يد الأهلي قادر على الفوز بالبطولات المحلية

أكد عبدالرحمن حميد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عبّر عن سعادته بعودة الفريق للتدريبات من جديد، مشيرًا إلى إٔن الفترة الماضية كانت صعبة على الجميع، بسبب الابتعاد عن الملعب، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية المشددة التي يطبقها النادي خلال المران بالتعقيم والتطهير المستمرين للأدوات والمعدات.
قال عبدالرحمن حميد إن هناك حالة من الحماس الشديد بين الجميع خلال التدريبات، بعد قرار استئناف النشاط واستكمال الموسم الجاري، وهناك رغبة وإصرار من لاعبي الأهلي للمنافسة على لقبي الدوري وكأس مصر، وتحقيق الثنائية.
وأضاف، أنه تعوّد في الأهلي منذ الصغر على القتال حتى آخر ثانية من أجل الفوز، والفريق يملك فرصة كبيرة للفوز بالمباراتين الأخيرتين في الدوري ثم المباراةالفاصلة على اللقب، وهو ما يمثل هدفًا أساسيًا للاعبين الذين تعاهدوا فور العودة للتدريبات، على بذل أقصى ما يمكن من أجل تحقيق ذلك.
وأشار حميد إلى أن الجهاز الفني الجديد، بقيادة طارق محروس، حريص على الاهتمام بالتفاصيل كافة، وتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا وذهنيًا للمرحلة المقبلة، بعد فترة التوقف الطويلة، وهناك تقدم مستمر في مستويات الجميع على الأصعدة كافة، وهو ما يسهل الوصول إلى أفضل مراحل الجاهزية قبل استكمال المباريات خلال الفترة المقبلة.
تطرق الحارس الشاب إلى المنافسة بين حراس الفريق وقال: «المنافسة قوية للغاية مع محمد الطيار وعبدالرحمن طه، وجميعنايقاتل لتقديم أفضل ما لديه من أجل الفريق، وبالتأكيد المهم أن يستمر الأهلي في تحقيق الانتصارات بغض النظر عن من يشارك في المباريات، وجميعنا استفاد بشكل كبير من المباريات الدولية التي خاضها مع المنتخبات المختلفة، وهو ما يصب في صالح الفريق».
وأكمل: «هذا الموسم هو الأول لي مع فريق الدرجة الأولى، وأحلم بالحصول على لقبي الدوري والكأس لتكون بدايتي مميزة مع الفريق، وحتى أسير على خطى حراس الفريق السابقين وأحقق تاريخًا كبيرًا ويكون لي دور في إسعاد الجماهير بالبطولات».
وعن لقب أفضل حارس مرمى الذي حققه في بطولة العالم للناشئين أكد أن هذا الإنجاز يعود في المقام الأول لتوفيق الله عز وجل ويعد تتويجًا لما قدمه من جهد وتركيز شديد في البطولة، إضافة إلى دعم مدربيه في النادي والمنتخبات الوطنية وعائلته، معربًا عن أمله في تحقيق المزيد من الإنجازات مع النادي والمنتخب خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالرحمن حميد: يد الأهلي قادر على الفوز بالبطولات المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.