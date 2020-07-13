الاتحاد السكندري ينعى زوجة نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

نعى نادي الاتحاد السكندري، زوجة الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، التي توفت اليوم الإثنين. نشر الاتحاد عبر موقعة الرسمي قائلًا: "نعى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، ومدير عام الناد والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بالنادي ببالغ الحزن والأسى "زوجة" الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم". الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، ومدير عام الناد والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بالنادي ببالغ الحزن والأسى "زوجة" الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم". وأضاف الاتحاد قائلًا: "والتى رحلت إلى جوار ربها اليوم، راجين من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان".

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