مورينيو يكشف سر سعادته بالتفوق على ارسنال

يتطلع جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير لإنهاء الموسم متفوقا على أرسنال في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حيث قال :إنه أمر يبعث على الفخر للجماهير.

وقال مورينيو:ان أهداف النادي يجب أن تكون اكبر وان يتحلى بالمزيد من الطموح، حيث لايرغب في النظر للأمر كمجرد مشجع سعيد بالتفوق على أرسنال.

وقال مورينيو إنه حريص على المشاركة في مسابقة المستوى الثاني للأندية في القارة التي أحرز لقبها مع مانشستر يونايتد وبورتو.

وأضاف إنها ليست بطولة أحبها أو أحب اللعب فيها كثيرا، لكن عندما لا يمكنك اللعب في دوري الأبطال، عليك اللعب في الدوري الأوروبي.

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واشار الى انه في مسيرته

كلها شارك في الدوري الأوروبي مرتين فقط، في المناسبتين. اللعب فيها للمرة الثالثة والفوز بها لثالث مرة لن يكون سيئا.

وحسم هدف توبي ألدرفيريلد في الدقيقة 81 بضربة رأس فوز توتنهام 2-1 على أرسنال " الأحد" ليقفز فريق مورينيو إلى المركز الثامن متفوقا بنقطتين على غريمه ارسنال مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم.

ويستطيع توتنهام حسم التأهل للدوري الأوروبي إذا احتل المركز السادس.