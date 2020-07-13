فارس عوض: مانشستر سيتي حقق انتصارًا تاريخيًا على يويفا

احتفل المعلق الرياضي الإماراتي “فارس عوض” بانتصار إدارة مانشستر سيتي على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في قضية الإيقاف عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لمدة موسمين بسبب خرق بطل الدوري الانجليزي الموسم الماضي لقواعد اللعب المالي النظيف المعمول بها في القارة العجوز.

وقررت محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس” تبرئة مانشستر سيتي من تهمة الاخلال بقواعد اللعب المالي النظيف، وإلغاء عقوبة الإيقاف لمدة موسمين عن المشاركة في المنافسات القارية، مع تخفيض الغرامة المالية الموقعة على النادي من 30 مليون يورو إلى عشرة ملايين يورو فقط.

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وافتتح فارس عوض حديثه على حسابه الرسمي بموقع تويتر بكلمات الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي “خلدون المبارك”، عندما قال “لو كانت الأمور تعتمد على الحقائق سننتصر”.

وأضاف فارس عوض “اليوم تُعلن براءة مانشستر سيتي وإزالة عقوبة الحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا كاملة. بطولة تحققها إدارة النادي ولكن خارج الملعب هذه المرة”.

وبارك فارس عوض لعشاق مانشستر سيتي الانتصار على يويفا في أروقة المحكمة الرياضية الدولية، قائلاً في نهاية حديثه “مبروك لكل عشاق كرة القدم الجميلة، ولكل جماهير السيتي هذا النجاح وهذا الانتصار التاريخي”.