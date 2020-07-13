مان سيتي بعد البراءة: نشكر أعضاء لجنة التحكيم على جهودهم!

توجهت إدارة مان سيتي بالشكر إلى أعضاء لجنة التحكيم التابعة إلى المحكمة الرياضية “كاس” بعد تبرئة النادي من التُهم المنسوبة إليه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

وأصدرت محكمة التحكيم الرياضية الدولية، صباح اليوم الاثنين، حكمًا ببراءة نادي مان سيتي من تهمة التلاعب بقواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الفترة من 2012 إلى 2016.

وقالت إدارة مانشستر سيتي في بيان رسمي بعد صدور الحكم “يتقدم النادي بالشكر إلى أعضاء لجنة التحكيم على جهودهم ومراعاتهم للإجراءات القانونية قد إصدار الحكم. مانشستر سيتي قدم الأدلة اللازمة في التحقيقات”.

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وأضاف البيان “مانشستر سيتي ومستشاريه القانونيين لم يبحثوا بعد القرار الكلي لمحكمة التحكيم الرياضية، لكن النادي يُرحب بنتائج القرار الذي صدر اليوم الاثنين”.

وبعد حكم محكمة التحكيم الرياضية الدولية، سيتمكن مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل دون مشاكل.

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وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قرر في وقت سابق من شهر فبراير الماضي إيقاف مانشستر سيتي عن المشاركة في المنافسات القارية لمدة عامين مع تسديد غرامة قدرها 30 مليون يورو، تم تقليصها إلى عشرة ملايين يورو بقرار المحكمة الرياضية.