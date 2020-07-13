مرتضى منصور يُصنف صفقة طاهر طاهر ضمن الصفقات المضروبة!

انتقد رئيس الزمالك مرتضى منصور، إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب، بسبب إبرام صفقة لاعب المقاولون طاهر محمد طاهر، واصافًا إياها بـ”المضروبة”.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته خلال مداخلة هاتفية أجراها عبر قناة الزمالك “الخطيب أراد التغطية على المفاجأة التي أعلنت عنها، وقام بإعلان التعاقد مع طاهر محمد طاهر”.

وأضاف “طاهر محمد طاهر أجرى جراحة الرباط الصليبي مرتين، وتعاقد معه الاهلي مقابل 30 مليون جنيه من أجل إلهاء جماهيره”

وتابع “صفقة انضمام طاهر محمد طاهر إلى الاهلي، واحدة من صفقات الاهلي المضروبة التي أبرمها محمود الخطيب منذ نجاحه في الانتخابات الأخيرة”.

وأتم “الخطيب من اعظم اللاعبين في تاريخ مصر، لكن على المستوى الإداري له اخطاء عديدة”.

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وأعلن الاهلي منذ أيام تعاقده رسميًا مع جناح المقاولون العرب طاهر محمد طاهر، مقابل 23 مليون جنيه، في أولى صفقاته بالميركاتو الصيفي 2020.

وقال طاهر طاهر في تصريحات للموقع الرسمي للاهلي “ارتداء قميص الاهلي حلم يداعبني منذ طفولتي”.

وأضاف “سأقاتل من أجل حجز مكان لي في تشكيلة المدير الفني للاهلي السويسري رينيه فايلر، في ظل تواجد لاعبين كبار في نفس مركزي بالفريق”.

يذكر أن طاهر محمد طاهر قد تنازل عن 3 ملايين جنيه من مستحقاته لدى المقاولون العرب، من أجل تسهيل انتقاله إلى الاهلي في الميركاتو الصيفي 2020.

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