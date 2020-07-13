محمود كهربا يكشف أحد مصادر تجسس مرتضى منصور

كشف لاعب الاهلي محمود عبد المنعم “كهربا” أحد مصادر التجسس التي يعتمد عليها مرتضى منصور، بعد أن قام رئيس الزمالك بمهاجمته مساء الأحد عبر قناة الزمالك.

وقال محمود “كهربا” خلال تصريحات نشرها عبر حسابه على انستجرام “الفيديو الذي كشف عنه رئيس الزمالك مرتضى منصور، ظهرت فيه بصحبة خطيبتي”.

وأضاف “تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد -المول- الذي قام بتسريب مقطع الفيديو وسلمه إلى مرتضى منصور“.

سبب عداوة الزمالك لمحمود كهربا

وتقدم الزمالك بشكوى رسمية ضد محمود كهربا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، بعد قيامه بفسخ تعاقده مع النادي من جانب واحد، انتقاله فترة قصيرة إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، قبل انضمامه لصفوف الاهلي خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وتعرض محمود كهربا لعقوبة الإيقاف حتى نهاية الموسم بقرار من الاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية مشاجرته مع لاعب الزمالك “طارق حامد” في لقاء القمة بالسوبر المصري، الذي اقيم بالإمارات في فبراير الماضي، والتي خلقت اجواء عصيبة في تلك المباراة التي حسمها الفارس الأبيض لصالحه عن طريق ركلات الترجيح.

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مرتضى منصور هدد الأجهزة السيادية

وكان رئيس الزمالك قد هدد في وقت سابق بعض الأجهزة السيادية المصرية، مؤكدًا أنه قام بتسجيل “فيديو خطير” يكشف من خلاله تورط بعض المسؤولين، وسيتم الكشف عنه في حالة حدوث له أي مكروه.

وظهر رئيس الزمالك مرتضى منصور في فيديو مسرب خلال الايام القليلة الماضية، يظهر من خلاله وهو يوجه السباب إلى رئيس الاهلي محمود الخطيب وجناح الفريق محمود كهربا، كما اساء للدولة المصرية.

وتقدم الاهلي بشكوى رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومثلها إلى رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، للتحقيق مع مرتضى منصور، وإيقاف تجاوزاته.

وقال مرتضى منصور أن الفيديو المنسوب له “مفبرك” عن طريق أحد رجال المخابرات القطرية ويدعى ابو سنيده.

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