محمد ريمان يُفجر أزمة جديدة داخل اتحاد جدة

ألزمت غرفة فض المنازعات بـ“الاتحاد السعودي لكرة القدم“، إدارة نادي اتحاد جدة بتسديد 400 ألف ريال، للاعب محمد ريمان الذى سبق له ارتداء قميص العميد، ويلعب حاليا في صفوف نادي الرائد.

ونجح محمد ريمان في الحصول على حكم من غرفة المنازعات، بأحقيته في الحصول على مستحقاته المالية، حيث فشل في التوصل إلى حلول ودية مع إدارة اتحاد جدة التي تعيش في أزمات عديدة خلال الفترة السابقة.

وكان محمد ريمان قد لعب في صفوف اتحاد جدة خلال موسم 2015، وقت تواجد الروماني فيكتور بيتوركا على رأس الجهاز الفني للفريق، حيث استمر في صفوف الفريق لمدة 4 مواسم، ثم قرر المدرب التشيلي خوسيه سييرا رحيله في يوليو 2019.

وانضم محمد ريمان إلى صفوف الرائد مطلع الموسم الماضي، بعدما تم استبعاده من صفوف فريق اتحاد جدة، حيث كان يطالب إدارة النادي الجداوي طيلة الفترة الماضية بالحصول على مستحقاته المالية، لكن دون جدوى ليضطر لتقديم شكوى ضد العميد، وينجح في انتزاع حكم لصالحه.

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