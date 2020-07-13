مرتضى منصور يتنصل من الفيديو المسيء لـ “محمود الخطيب”

تنصل رئيس الزمالك مرتضى منصور، من الفيديو المسيء الذي انتشر مؤخرًا، ويظهر فيه عضو البرلمان المصري، وهو يقوم بسب رئيس الاهلي محمود الخطيب، واللاعب محمود عبد المنعم “كهربا”، ومسؤولو الدولة المصرية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات من خلال فيديو نشره عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب: “ما حدث جريمة، والفيديو المنسوب لي مفبرك من جانب ضابط قطري يدعى ابو سنيده، اليوم تأكد للجميع أنني لا أحارب اشخاص، بل أحارب عدة دول”.

وأضاف رئيس الزمالك “ضابط المخابرات القطرية ابو سنيده، قام بالتحكم في هاتفي الشخصي عن طريق “الهاكرز”، وقام بإرسال رسائل مسيئة من خلاله إلى بعض الشخصيات العامة مثل وزير الأوقاف السابق علي جمعة، وشخصية قبطية كبيرة، وعضو إدارة الاهلي خالد الدرندلي، بهدف الفتنة”.

وتابع مرتضى منصور “نجح القطري ابو سنيده في اختراق السيستم الخاص بالاتحاد المصري لكرة القدم، وقام بتسريب عقود بعض لاعبي الزمالك”.

وتساءل مرتضى منصور “ما سبب ظهور هذا الفيديو الآن، خاصة أن هناك مشكلة بين الاهلي والزمالك بسبب ملف نادي القرن؟ مؤكد أن الهدف هو اشعال نار الفتنة”.

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وأتم رئيس الزمالك “لم أقم بسب محمود الخطيب كما جاء في الفيديو، ولو أردت فعل ذلك سأقوم به في وجه رئيس الاهلي، تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام صباح اليوم، لن أهتز، أمام محاولات رجال أمير قطر تميم”.

موقف إدارة الاهلي

أرسلت إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب، خطابًا إلى رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، وأخر إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

وطالب الاهلي بضرورة التصدي لتجاوزات رئيس الزمالك مرتضى منصور، ومحاسبته، على خلفية الإساءات البالغة التي صدرت منه في الفيديو الشهير.

وتقدم رئيس الاهلي محمود الخطيب، ببلاغ جديد صباح الأحد، إلى النائب العام والذي حمل رقم ٢٨٤٦، وسرد فيه تجاوزات مرتضى منصور التي شملها الفيديو.

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