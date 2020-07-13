بي ان سبورت تختار معلق مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الاسباني

أعلنت شبكة قنوات بي ان سبورت هوية معلق مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الاسباني، والمقرر إقامتها ضمن مباريات اليوم على ملعب النادي الأندلسي “نويفو لوس كارمينيس”، مساء اليوم الاثنين 13 يوليو.

تبث مباراة ريال مدريد وغرناطة على قناة بي ان سبورت 3، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

وستكون المباراة بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي” الذي علق مباراة ديربي لندن بين آرسنال وتوتنهام في الدوري الانجليزي مساء أمس الأحد.

ويبحث ريال مدريد عن فوز جديد يُعزز به صدارته لجدول ترتيب الدوري الاسباني للرد على فوز برشلونة خارج كامب نو أمام بلد الوليد في افتتاح الجولة 36.

ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 80 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الثاني، وإذا ما فاز مساء اليوم أمام غرناطة سيصبح على بُعد نقطة واحدة من التتويج بلقب الليجا خلال آخر جولتين.