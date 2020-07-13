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رياضة | برشلونة يستعيد نجمه أمام أوساسونا

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر يستعيد نجمه أمام أوساسونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن برشلونة استعاد نجمه الهولندي فرينكي دي يونج بعد تعافيه من الإصابة.

ومن المقرر أن يخوض البرسا لقائه القادم أمام أوساسونا، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر لكرة القدم.

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وتعرض دي يونج للإصابة في العضلة النعلية لركبته اليمنى خلال الشهر الماضي، وغاب عن آخر 6 مباريات لبرشلونة أمام أتلتيك بيلباو، وسيلتا فيغو، وأتلتيكو مدريد، وفياريال، وإسبانيول، وبلد الوليد.

ويسعى مدرب الفريق الكتالوني كيكي سيتين، إلى أن يكون استعداد لاعبيه كاملا قبل خوض مواجهة نابولي في إياب ثمن نهائي ، والتي ستقام في أغسطس المقبل.

ويحتل برشلونة، وصافة ترتيب الدوري المحلي برصيد 79 نقطة، متخلفا بفارق نقطة عن المتصدر الذي سيواجه غرناطة مساء اليوم الاثنين.

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