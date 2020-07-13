رياضة | محمد فضل يكشف موعد انطلاق الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد فضل يكشف موعد انطلاق الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد فضل عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، أن موعد انطلاق الموسم الجديد سيتم تحديده عقب معرفة الأجندة الدولية ومواعيد بطولات إفريقيا في النسخة المقبلة.

وقال فضل في تصريحات عبر برنامج «ملعب الصقر» المذاع عبر راديو مصر: "الدوري سينطلق يوم 6 أغسطس القادم، بعد الاتصالات مع الأمن، في ظل وجود انتخابات مجلس الشيوخ، وسنقوم بإرسال الجدول إلى الأمن من أجل الموافقة عليه رسميا، بعد تحديد مواعيد المباريات وإماكن إقامتها، وبعدها سنقوم بالإعلان رسميا".

وأضاف:" ننتظر إعلان الكاف لموعد مباريات الأدوار النهائية في دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية".

وتابع:" حسام الزناتي قام بعمل تصور مبدئي لجدول مباريات الدوري كاملا من بدايته إلى نهايته، وهناك 4 أسابيع من جدول الدوري تم الاتفاق عليهم، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن باقي المباريات، وكل الاتحادات في العالم تسير بنفس الاستراتيجية حاليا".

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وواصل:" لا استطيع تحديد موعد نهاية مسابقة الدروي العام، لحين معرفة الأجندة الدولية والمباريات الإفريقية، كلامي كمسئول دائما محسوب عليه، هناك مبررات لتأخير الإعلان الرسمي، عن جدول مباريات الدوري، تحدثنا مع المديريين الفنيين عن بعض الأمور".

وأكمل:" موعد انطلاق الموسم الجديد، مرتبط بالأجندة الدولية ومواعيد البطولات القارية المقبلة".

وأردف:" أول مرة تحصل في تاريخ الفيفا، أن يتم ترك مصير البطولات للحكومات، الدولة تدعمنا بكل قوة، وأعتقد أن الأمن لن يؤجل المباريات، هناك اتفاق وتنسيق كبير بين جميع الأطراف خاصة أن المباريات بدون جماهير تماما".

وأتم:" أتمنى عبور تلك المرحلة سريعا، وأن تعود المباريات بشكل منتظم".