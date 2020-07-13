رياضة | أحمد حسن يهاجم المتنمرين بعد واقعة ابنة نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد حسن يهاجم المتنمرين بعد واقعة ابنة نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد الصقر أحمد حسن عميد لاعبى العالم، وقائد منتخب مصر السابق، التعليقات التى تلقاها عمرو السولية لاعب النادي الأهلى، بشأن التنمر ضد "ابنته".

وقال أحمد حسن عبر برنامجه «ملعب الصقر» المذاع عبر راديو مصر:" تعليقات البعض ضد ابنة عمرو السولية غريبة وأمر لا يعقل مطلقا".

وأضاف:" أحيى خطوة السولية لابد أن يأخذ القانون مجراه، لابد من معاقبة المسيئ، لابد أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتحرشين والمتنمرين".

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وواصل:" طفلة عندها 3 سنوات يتم التنمر عليها أو التحرش بها، أمر غريب جدا ولا يعقل، ولابد أن نكون داعمين ومساندين لخطوة عمرو السولية، ولابد من متابعة الأسر لأبنائها عبر السوشيال ميديا، وترى تعليقاتهم".

وتابع الصقر:" هذه ليست عاداتنا ولا تقاليدنا، هناك تجاوزات لابد أن يكون موقف ضدها، والأب والأم نفسيا عندما يرون التعليقات ضد أطفالهم فأنهم يتأثرون جدا".

وأكمل: "الموضوع كان مزعج بالنسبة لي، أساند عمرو السولية، وأى شخص يتخذ نفس الإجراءات، لابد من الإبلاغ عن تلك الوقائع، نتحدث عن وجود حرية ولكن لا يجب الإساءة لأى شخص".