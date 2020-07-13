رياضة | مفاجأة.. رئيس برشلونة يقرر تغيير إسم ملعب "كامب نو"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. رئيس برشلونة يقرر تغيير إسم ملعب "كامب نو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، عن أنه قريب من الاتفاق مع شركتين عالميتين في إسبانيا من أجل حقوق تسمية ملعب "الكامب نو".

وخلال تصريحات لإذاعة راديو كاتالونيا قال بارتوميو : "نحن قريبون من الاتفاق مع شركتين عالميتين في كاتالونيا من أجل حقوق تسمية الكامب نو".

وعن موقف مدرب الفريق قال: "كيكي سيتين سيقود الفريق في دوري أبطال أوروبا، ونيتنا هي استمراره للموسم القادم أيضاً".

وحول مستقبل ميسي، قال: "تحدثنا وسنتحدث مع ميسي بخصوص التجديد، هو يريد إنهاء مسيرته هنا، ليس لدينا أدنى شك في مسألة تجديد عقده".

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وأوضح : "لا يوجد نية بتخفيض الرواتب الموسم المقبل، ولكن هذا الأمر مشروط بعودة الجماهير للملعب".

وأشار: "أعتقد بأن سوق الانتقالات سيكون كبيراً، بالنسبة لنا سيرحل البعض، وسيأتي ترينكاو وبيدري".

وعن نيمار، قال: "لا أعتقد بأن باريس سان جيرمان سوف يضع نيمار في السوق الصيفي".

وأضاف: "نحن في برشلونة نفوز بمعدل بطولتين كل موسم، 22 لقب خلال 10 أعوام، نتيجة رائعة، وأنا مؤمن بأننا جعلنا البارسا كمنظومة شاملة أفضل من بارسا 2003 أو 2010".

وانهى حديثه : "أتمنى من الرئيس القادم أن يطور ويحسن النادي، مثلما فعلنا في هذه السنوات".