رياضة | محمد كمال: الكرة النسائية تفتقد مشاركة الأهلي والزمالك.. ونمتلك مواهب على أعلى مستوى

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد كمال: الكرة النسائية تفتقد مشاركة الأهلي والزمالك.. ونمتلك مواهب على أعلى مستوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد محمد كمال، المدير الفني لفريق سيدات وادي دجلة، أنه لابد أن تتغير مفاهيم لعبة الكرة النسائية.
وقال كمال خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لابد أن تتغير مفاهيم لعبة الكرة النسائية لدى بعض الناس، وسحر عبد الحق كانت سببا في انتشار اللعبة".
وأكمل: "الدوري المصري دوري قوي ومن أقوى دوريات الكرة النسائية في المنطقة العربية".
وأضاف: "نمتلك مواهب على أعلى مستوى، النادي الوحيد الذي يلعب دوري الممتاز هو وادي دجلة".
وأتم: "الكرة النسائية تفتقد مشاركة الأهلي والزمالك، مفترض ان جميع انشطة الرياضة يتواجد بها الأهلي و الزمالك".