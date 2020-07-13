رياضة | الأهلي يغلق ملف التعاقد مع المدافع السوبر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يغلق ملف التعاقد مع المدافع السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتجه الأهلي إلى إيقاف مفاوضاته مع إدارة الإسماعيلي بشأن التعاقد مع باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالدروايش، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء ذلك بعدما أبدى جهاز الكرة بالنادي الأهلي رفضه للشروط التعجيزية التي وضعتها إدارة الإسماعيلى لبيع اللاعب مثل الحصول على 200 مليون جنيه.

وتقوم إدارة الإسماعيلي بالضغط على باهر من أجل الرحيل خارجياً وعدم اللعب فى مصر خلال الفترة الحالية لتجنب ثورة الجماهير.

هذا ما دفع إدارة الأهلى إلى تجميد المفاوضات مع باهر المحمدى، وتنتظر موقف اللاعب خلال الفترة المقبلة.