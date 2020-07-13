شكرا لقرائتكم خبر عن الكاميرون تعتذر رسميًا عن استضافة نصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اعتذار بلاده بشكل رسمي عن عدم استضافة المراحل المتبقية من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

قال سيديو مبومبو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صباح اليوم الاثنين إن بلاده ليست مستعدة لاستقبال مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى اتجاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإقامة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا بشكل مجمع في مدينة دوالا الكاميرونية، خلال شهر سبتمبر المقبل، قبل النفي الكاميروني الرسمي.

ويلتقي الأهلي المصري مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يلتقي الزمالك المصري مع الرجاء المغربي، في المرحلة ذاتها بالبطولة القارية بنظام المباراة الواحده.