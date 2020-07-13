شكرا لقرائتكم كارتيرون : معسكر الزمالك نموذجى وتم تنفيذ كل طلباتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، سعادة كبيرة بالمعسكر المقام الحالى بمدينة برج العرب، والذى انطلق منذ الخميس الماضى ويستمر لمدة 14 يومًا، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، حيث يستعد الأبيض لخوض مباراته أمام الرجاء البيضاوى المغربى المقرر إقامتها فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والذى تقرر إقامتها من مباراة واحدة، خلال شهر سبتمبر المقبل، بسبب جائحة كورونا.

وأكد كارتيرون فى تصريحات للموقع الرسمى للزمالك أن المعسكر جاء بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا ويسعى الجهاز الفنى لتحقيق أفضل استفادة من المعسكر لجميع اللاعبين، قائلاً: "المعسكر نموذجى وأشرفت مع الجهاز الإدارى على تنفيذ كل طلباتى وهو ما تحقق"، فيما أكد المدرب الفرنسى أن تواجد جميع اللاعبين المتاحين فى المعسكر أمر جيد، مشددًا على أن الكل فى حالة فنية وبدنية رائعة حيث ينتظر اكتمال باقى الصفوف ليكون الجميع جاهز لعودة النشاط الفترة المقبلة.

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واستأنف الزمالك تدريباته خلال الفترة الأخيرة، بعدما انضم الثنائى حازم إمام وفرجاني ساسي، لاعبى الفريق الأبيض، لمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما التى جاءت سلبية، وخاض الزمالك مرانه الصباحي اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي ركز على التدريبات البدنية للفريق وقام بالإشراف عليها بنفسه مع تقسيم اللاعبين لمجموعتين إتباعًا للإجراءات الوقائية.

فيما يجرى مسئولو الزمالك محاولات من أجل استقدام الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق، إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجارى، من أجل الخضوع لمسحات كورونا والانتظام فى استعدادات الفريق الجارية التى تأتى ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية، وتأتى تحركات الزمالك بعد تصريحات سعيد أمزازى، الناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية، بأنه سيتم السماح للمواطنين العالقين فى المغرب والراغبين فى العودة لبدان إقامتهم، المغادرة يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد استمرار الثنائى فى الفترة الماضية بالمغرب نظراً لتعليق رحلات الطيران بين البلدين بسبب جائحة كورونا، لذلك سيبدأ الزمالك التجهيز لإجراءات عودتهم إلى القاهرة خلال الفترة الحالية.