شكرا لقرائتكم نادى مصر يواجه المقاصة وديا بعد الإسماعيلى استعدادا للدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لنادى مصر بقيادة خالد جلال، خوض مواجهة ودية مع مصر للمقاصة بعد المباراة الودية الأولى التى سيخوضها فى معسكره بالإسماعيلية مع الإسماعيلى.

سيدخل نادى مصر معسكرًا بالإسماعيلية يوم الإثنين المقبل، على أن يلتقى فى اليوم التالى من المعسكر مع الدراويش وديًا ثم سيخوض مباراة ودية أخرى مع المقاصة وسينهى الفريق معسكره بالإسماعيلية بعد ذلك وسيدخل معسكرًا بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر يوم السبت الموافق 27 يوليو الجارى، على أن يخوض مجموعة أخرى من المباريات الودية.

وقرر خالد جلال عودة اللاعبين للتدريبات على فترتين مجددًا حتى نهاية الأسبوع بعد حصول الفريق على راحة يوم الجمعة الماضى، فى إطار استعدادات الفريق لعودة الدورى شهر أغسطس المقبل، حيث شهد الأسبوع الماضى تدريب الفريق على فترتين يوم الثلاثاء والأربعاء، قبل أن يتدرب الفريق الخميس مران صباحى وتدريبات استشفائية.

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وطالب خالد جلال المدير الفنى لفريق نادى مصر لاعبيه بضرورة الالتزام بنظام غذائى محدد من أجل استعادة اللياقة البدنية فى ظل عودة التدريبات بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، كشفت عن مواعيد المسحات الطبية للكشف عن وباء كورونا المستجد، والتى من المقرر أن يخضع لها لاعبو أندية الدورى العام خلال الأسبوع الجارى، وذلك فى إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدورى المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.