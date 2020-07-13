شكرا لقرائتكم فينجر: أحمد فتحى سيكون مدربا ممتازا.. واستشارنى في بعض الأمور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أرسين فينجر المدير الفنى الأسطورى لفريق أرسنال، أن أحمد فتحى نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، كان يمتلك شخصية جيدة ولديه حضور جيد خلال الفترة التى قضاها مع أرسنال أثناء فترة المعايشة.

وقال فينجر فى حوار لموقع "آس" بالنسخة العربية أن أحمد فتحى تواصل معه من قبل لاستشارته فى بعض الأمور دون الكشف عنها.

وعن مستقبل فتحى وإمكانية عمله كمدرب بعد الاعتزال قال: "أعتقد أنه سيصبح مدربًا ممتازًا، لديه كل ما يؤهله للقيام بهذا الدور."

وتطرق فينجر للحديث عن محمد صلاح وقال عنه: "محمد صلاح لاعب استثنائي، لديه قدرات كبيرة، ويشكل إضافة كبيرة لأى فريق يلعب له.. وأكثر ما يميزه هو أنه يجمع بين أكثر من عنصر جميعهم مطلوب فى كرة القدم حالياً، فهو يجمع بين السرعة الفائقة والقوة البدنية، بالإضافة إلى الجودة الفنية التى يقدمها فى الملعب."

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وأوضح قائلا: "محمد صلاح طور من نفسه كثيرًا فى الأعوام الماضية، الآن أصبح لديه وعى تكتيكى أكبر، وأصبح لديه رؤية مختلفة حول منطقة جزاء المنافسين، وهو ما يجعله لاعبًا خطيرًا فى أى مكان فى الجانب الهجومي، كما أنه تمكن مع مرور الوقت والخبرات التى اكتسبها من كل الفرق التى لعب لها أن يطور حاسة التهديف لديه حتى أصبحت تسديدته اليسارية فتاكة بالنسبة لحراس المرمى."

وعن سر وصول صلاح لهذا المستوى قال: "القوة العقلية أهم ما يميزه، فمحمد صلاح مثل اللاعبين الكبار فى هذا الجانب وهو أن لديه قوة ذهنية، وعقلية فريدة من نوعها، هو دائماً إيجابى ويفكر كيف يطور من نفسه، ويبحث دوماً عن المزيد، ولا يكتفى بما وصل إليه، هذا هو المفتاح الحقيقى لأن تصبح لاعبًا كبيرًا."

واختتم فينجر تصريحاته عن الفرعون قائلا: "صلاح لم يصل بعد إلى خط النهاية، وهناك المزيد سيأتى منه بكل تأكيد."