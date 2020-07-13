شكرا لقرائتكم وليد صلاح يكشف كواليس حديثه مع محمود الخطيب في اعتزاله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وليد صلاح الدين نجم الأهلى والكرة المصرية السابق كواليس حديثه مع محمود الخطيب رئيس الأهلى الحالى قبل اعتزال الأخير، وقال وليد صلاح الدين فى تصريحات إعلامية: "تسلمت قميص الخطيب بعد اختياره لى وأكد أننى سأكون خليفته فى الملاعب".

وتابع وليد صلاح الدين: "أن تكون خليفة الخطيب فهو أمر صعب لكنى كنت متحمس للمشاركة فى مباراة الاعتزال أمام الجماهير فى ستاد القاهرة رغم أننى كنت أستعد لمواجهة الزمالك فى دورى القطاعات.

وشدد وليد صلاح الدين: "محمود الخطيب شاهد كل لاعبى القطاع قبل اختيارى لأكون خليفته فى مباراة اعتزاله ولكنى كنت مرهق للغاية يوم المباراة لخوضى تدريبا قويا لمدة 3 ساعات يومها مع فريق الشباب، لدرجة أن كابتن الخطيب قالى هيا مباراة اعتزالى ولا اعتزالك أنت؟".

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وأضاف وليد صلاح الدين: "تدريب مع الناشئين قبل المباراة ثم نمت فى الحافلة وتوجهت للإستاد وشاركت فى المباراة ولكن قبلها اجتمع معى الخطيب ونصحنى بأمور عديدة لازلت أعمل بها حتى هذه اللحظة".

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.