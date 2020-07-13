شكرا لقرائتكم الزمالك يستقر على إضافة 4 مواسم في عقد يوسف أوباما الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الزمالك، إضافة 4 مواسم فى العقد الجديد ليوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، الذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم المقبل، حيث رحب اللاعب بتجديد عقده مع القلعة البيضاء فى الجلسة التى عقدها مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادى، قبل انتظامه فى معسكر الفريق المقام حاليا بمدينة برج العرب، على أن تشهد الفترة المقبلة حسم تفاصيل عقده الجديد.

وطلب اللاعب فقط من إدارة الزمالك السماح له بالاحتراف حال تلقيه عرضا مناسبا مستقبلا دون الحديث فى أية أمور مالية تخص تفاصيل عقده الجديد، حيث سيتم عقد جلسة جديدة معه خلال الفترة المقبلة لانهاء تجديد تعاقده مع الفريق.

وعقد مرتضى منصور، جلسة مع يوسف أوباما، خلال الأيام الماضية، من أجل تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، حيث يرغب مجلس الزمالك فى تجديد عقد اللاعب نظرا لما قدمه مع الفريق الأبيض وإسهاماته المختلفة فى حصد البطولات للفريق.

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فيما يخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفنى والطبى والإدارى، اليوم الاثنين لمسحة جديدة الخاصة بفيروس كورونا، فى معسكر الفريق المقام حاليا فى برج العرب، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، حيث خضع الفريق لمسحتين خلال الفترة الأخيرة للتأكد من سلامة اللاعبين وعزل المصابين عن معسكر الفريق الأبيض.