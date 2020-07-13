شكرا لقرائتكم حسين السيد يوافق على استكمال الموسم مع الصفاقسى التونسى "كتابيا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق حسين السيد لاعب الصفاقسى التونسى المعار من صفوف الأهلى، على استكمال موسمه مع النادى التونسى خلال الفترة المقبلة للانضمام إلى تدريبات فريقه، تمهيدًا لاستئناف النشاط الرياضي، بعدما أرسل موافقته الرسمية والمكتوبة.

وانتقل حسين السيد إلى صفوف الصفاقسى التونسى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي.

قال موقع " foot24 " التونسى أن النادى الأهلى المصرى موافقته كتابيا إلى هيئة النادى الصفاقسى من أجل السماح للاعب بمواصلة المشوار مع الصفاقسى التونسى وفق ما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا".

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أشار الموقع إلى أن النادى الصفاقسى قام بتسجيل اللاعب لدى الاتحاد التونسى قبل نهاية المهلة الممنوحة 17 يوليو على أن يكون اللاعب فى تونس نهاية الأسبوع الحالى بعد فتح الحدود المصرية.

ومن المقرر أن تنتهى إعارة حسين السيد بنهاية الموسم الحالى ووضع النادى الصفاقسى بندًا يحق له شراء اللاعب المصرى بعد نهاية فترة الإعارة، وشارك لاعب الأهلى حسين السيد مع الصفاقسى فى 5 مباريات فقط قبل فترة إيقاف النشاط بسبب فيروس كورونا.