شكرا لقرائتكم على غزال : تلقيت مفاوضات من الأهلي والزمالك لكنها فشلت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف علي غزال لاعب المنتخب الوطنى، والمنضم حديثاً لصفوف فريق لاريسا اليوناني، أنه تلقى مفاوضات من الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، مضيفاً عبر برنامج "ملعب الصقر" الذي يقدمه أحمد حسن، أن الأهلي بدأ المفاوضات معه إلا أنه كان لديه رغبة لإكمال مسيرته الاحترافية، وواصل علي غزال" تلقيت اتصالات من الأهلي لكن فضلت استكمال مسيرتي الاحترافية، وتجددت المفاوضات مرة ثانية ولكن تغيير مدير التعاقدات بالنادي حال دون استكمال الصفقة، وآخر مفاوضات كانت من جانب نادي الزمالك لكنها لم تكتمل".

واستطرد غزال: مضيت سنة ونصف في لاريسا اليوناني وأطمح للوصول مع الفريق إلى مركز أفضل في الموسم الجديد، واتواصل مع عمرو وردة قبل القدوم إلى النادي ولكنه عاد إلى ناديه بعد أزمة كورونا وجددوا له 6 أشهر اضافية، وأزمته الأخيرة انتهت برحيله عن النادي.

واختتم علي غزال: لا يوجد تواصل أي تواصل في الوقت الحالي مع الجهاز الفني للمنتخب وبالتحديد منذ تولي حسام البدري الإدرة الفنية للفراعنة.

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في سياق آخر، أعلن اللاعب المصرى عمرو وردة، تجديد عقده مع ناديه الحالى فريق باوك اليونانى لمدة موسم واحد، ليبقى مع الفريق حتى نهاية موسم 2020 – 2021، بعد أن قضى الموسم الحالى معارا لصفوف فريق لاريسا اليونانى، قبل أن ينهى الأخير عقده، لعدم التزام اللاعب فى التدريبات.

وقال وردة، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، دائما ضمن هذه العائلة الكبيرة، سعيد لتجديد عقدى مع الفريق، والأن لدى الفرصة من أجل إثبات مرة أخرى أنه يمكننى أن أكون لاعبا فى باوك".

وأضاف قائلا:"لا أستطيع الإنتظار لإرتداء القميص الأسود والأبيض مرة أخرى".