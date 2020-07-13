شكرا لقرائتكم محمد فضل: قادرون على استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا وإخراجها بأعلى مستوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مصر لديها القدرة على استضافة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا وإخراج البطولة على أعلى مستوى والاتحاد الأفريقي ليس لديه أي شك في هذا الأمر.

وأضاف فضل في تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر" على إذاعة راديو مصر والذي يقدمه أحمد حسن نجم المنتخب السابق: "خططنا لجميع الإجراءات والبروتوكولات الطبية والاقامة والفنادق من أجل استضافة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا وأرسلنا ذلك إلى الكاف".

أضاف فضل، الاتحاد الأفريقي يعلم جيداً قدرة مصر على استضافة البطولة بأفضل صورة وهذا ما حدث في بطولة أمم أفريقيا في وقت سابق.

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كما كشف محمد فضل، أن حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات، وضع تصور مبدأى لجدول الموسم الجديد بالدورى العام، مؤكدا أن الجبلاية ستعلن عن جدول الموسم الجديد فور معرفة مواعيد مباريات المسابقات الأفريقية والحصول على الموافقة الأمنية.

أضاف فضل: جاهزين للإعلان عن مواعيد 4 أو 5 أسابيع من الموسم الجديد بعد موافقة الأمن ولكننا لا نستطيع الاعلان عن موعد انطلاق الموسم الجديد حتى الآن حتى يتوفر لدينا جدول مسابقات الاتحاد الافريقى والاجندة الدولية.