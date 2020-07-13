الكاميرون تنسحب من استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اليوم الإثنين، انسحابه من استضافة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الاتحاد الكاميروني، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه تقدم باعتذار رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن عدم استضافة مباريات البطولة الإفريقية.

يشار إلى أن الكاف كان في انتظار موافقة الاتحاد الكاميروني ليستضيف ملعب "جابوما" مباراتيّ نصف النهائي ولقاء النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وصرح رئيس الاتحاد الكاميروني سيدو مبومبو نجويا، خلال المؤتمر الصحفي: "أخطرنا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالاعتذار عن عدم استضافة المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا".

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وأضاف نجويا: "أوضحنا السبب وهو رفض الحكومة الكاميرونية استضافة المباريات بسبب انتشار فيروس كورونا".

ولم يعلن الاتحاد الإفريقي عن مكان إقامة المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا.

وكان كاف قد حدد شهر سبتمبر لإقامة المتبقي من مباريات دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية.

يشار إلى ان فريقا الأهلي والزمالك قد تأهلا إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سيلاقي الأهلي فريق الوداد المغربي، بينما الزمالك يلعب ضد الرجاء المغربي.