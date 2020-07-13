الامارات | رونالدو يتطلع لإعادة يوفنتوس إلى طريق الانتصارات

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يتطلع لإعادة يوفنتوس إلى طريق الانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عندما تنطلق منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، سيسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مواصلة تألقه التهديفي من أجل إعادة يوفنتوس إلى طريق الانتصارات من جديد والاقتراب به خطوة أخرى نحو منصة التتويج باللقب للموسم التاسع على التوالي.

وفي ظل جدول المباريات المزدحم بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تعرض يوفنتوس لكبوتين متتاليتين ولم يحرز سوى نقطة واحدة خلال مباراتيه السابقتين رغم استمرار التوهج التهديفي لرونالدو، وهو ما يتطلع يوفنتوس إلى التعافي منه عبر مباراته أمام ساسولو مساء الأربعاء في المرحلة الثالثة والثلاثين.

وخسر يوفنتوس خارج ملعبه أمام ميلان 2 / 4 ثم تعادل على ملعبه أمام أتلانتا 2 / 2، في مباراتين خاضهما خلال أربعة أيام، لكن ذلك لم يؤثر على وضعه كثيرا كأقرب المرشحين لاعتلاء منصة التتويج، وقد سجل رونالدو سبعة أهداف خلال ست مباريات خاضها الفريق حتى الآن منذ استئناف المنافسات.

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وسجل رونالدو هدفي يوفنتوس في شباك أتلانتا أمس الأول السبت من ضربتي جزاء، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 28 هدفا وبفارق هدف واحد خلف شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، الذي سجل هدفين فقط منذ استئناف المنافسات.

وقال رونالدو عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الأحد تعليقا على مباراة أتلانتا :"مباراة صعبة لكنها كانت نقطة مهمة للغاية. لنواصل الكفاح حتى النهاية."

وقبل ست مراحل من نهاية الدوري الإيطالي، يتصدر يوفنتوس جدول المسابقة بفارق ثماني نقاط أمام لاتسيو صاحب المركز الثاني، والذي خسر مبارياته الثلاث الماضية وسيلتقي يوفنتوس يوم الاثنين المقبل.

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