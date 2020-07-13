شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعي زوجة نائب رئيس اللجنة الخماسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى، العاملون بالاتحاد وفروعه، زوجة الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة. وكتب الحساب لاتحاد الكرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه ببالغ الحزن والأسى زوجة الدكتور جمال محمد على نائب رئيس الاتحاد تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم ذويها ومحبيها الصبر الجميل.. وإنا لله وإنا إليه راجعون». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 82,070

تعافي 24,419

وفيات 3,858

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