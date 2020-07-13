شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شقيق نجم توتنهام الإنجليزي بطلق ناري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت الشرطة الفرنسية اليوم الإثنين، مقتل كريستوفر أوريه، الشقيق الأصغر للنجم الإيفواري سيرجي أوريه، الظهير الأيمن لفريق توتنهام الإنجليزي، في مدينة تولوز الفرنسية.

ووفقًا لصحيفة «آس» الإسبانية، عثرت الإسعاف على أوريه مصابا بطلق ناري بالبطن في منطقة صناعية على أطراف المدينة الواقعة في جنوب البلاد، ونقل كريستوفر البالغ 26 عاما إلى المستشفى الطبي الجامعي في تولوز، حيث ما لبث أن فارق الحياة.

وقدم نادي توتنهام الإنجليزي، تعازيه إلى سيرجي أوريه، حيث كتب على الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يشعر النادي بالحزن العميق لتأكيد تقارير إعلامية عن وفاة شقيق سيرج أوريه في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم.. كل شخص في النادي يرسل خالص تعازيه إلى سيرجي وعائلته.. قلوبنا معهم جميعا».